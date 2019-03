Schifflinger Kavalkade ist abgeblasen

Neben dem Strassener «Buergbrennen» fällt ein weiteres Ereignis dem schlechten Wetter zum Opfer: Die Schifflinger Kavalkade wurde wegen der erwarteten starken Sturmböen verschoben. «Wir haben die Entscheidung heute Morgen nach Rücksprache mit dem Bürgermeister und der Polizei getroffen. Es war unmöglich, die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten», erklärt Kries Scott, Präsident Organisation Folflorama, die für die Parade verantwortlich ist.

So zu entscheiden, sei nicht einfach gewesen. In Schifflingen wurden etwa 10.000 Besucher erwartet. Dazu hatten sich 57 Fußgruppen und 24 Umzugswagen, in denen eine Menge Arbeit steckt, angemeldet. «Es war nicht einfach alle Teilnehmer zu informieren. Aber wir haben es noch rechtzeitig geschafft», sagt Kries. Wann die Kavalkade nun stattfinden wird, wird am Montag entschieden.

Außerdem abgesagt wurden die «Buergbrennen» in Sandweiler, Bissen, Ettelbrück, Junglinster, Redingen/Attert und Beringen.

Die Wetterdienste des Landes hatten für den heutigen Sonntag Stürmböen vorausgesagt, die teilweise mehr als 100 Stundenkilometer erreichen können.

(th/L'essentiel)