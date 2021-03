Museum für Naturkunde hofft auf den Herbst

Seit einigen Wochen ist das Staatliche Museum für Naturkunde wieder geöffnet. Dennoch herrscht weiterhin die Krise. Maximal 86 Besucher können sich gleichzeitig in dem dreistöckigen Gebäude aufhalten, ein Einbahnsystem ist umgesetzt worden und Masken sind natürlich Pflicht.

Ein kleineres Übel, sagt der Sprecher des Museums, Patrick Michaely: «Im Vergleich zu den Einrichtungen in den Nachbarländern geht es uns nicht schlecht.» Allerdings seien die Besucherzahlen zurzeit zu niedrig. Vor allem fehle dem Museum der Besuch von Schulklassen. Zwischen Januar und Februar 2020 und Anfang 2021 ist das Publikum deutlich kleiner geworden. Im letzten Jahr wies das Museum im Vergleich mit 2019 eine Auslastung von 38 Prozent auf. «In London zum Beispiel müssen einige der großen Museen aufgrund des Personals abbauen», relativiert Michaely.

Ein Wissenschaftsfestival im Herbst 2021

Im Großherzogtum und im Fall des Naturkundemuseums, das etwa hundert Festangestellte beschäftigt, ist kein Personalabbau geplant. Und das, obwohl die Zuweisungen des Staates und das Gesamtbudget für dieses Jahr nach unten korrigiert worden sind. Im Jahr 2020 hat der Betrieb zwei Phasen der Schließung erlebt, im Frühjahr und vor Weihnachten, und hat sich – wie viele Branchen – etwa durch Telearbeit und Kurzarbeit angepasst. Das staatliche Museum beschäftigt auch behinderte und hilfsbedürftige Mitarbeiter. Auch sie können ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen.

Eine der größten Sorgen bereitete der Erhalt der Sammlung, obwohl nur fünf Prozent der Exponate für die Öffentlichkeit ausgestellt sind und sich der Rest in der Reserve befindet. Die gewonnene Zeit steckten die Mitarbeiter in die Entwicklung digitaler Inhalte – etwa in den Youtube-Kanal des Museums.

«Wir sind recht optimistisch, auch ohne Perspektive», sagt Patrick Michaely. Er glaubt, dass das alle zwei Jahre stattfindende Festival der Wissenschaften, das im Herbst stattfindet, in diesem Jahr wieder abgehalten werden kann. «Normalerweise kommen an den vier Tagen 12.000 Menschen. Wir werden es anders organisieren müssen, aber wir wollen etwas tun und die Nachfrage ist groß.»

(Nico Chauty/L'essentiel)