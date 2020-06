OGBL, LCGB und CGFP kämpfen zusammen

Für Patrick Dury, Präsident des LCGB, gibt es keinen Zweifel. Nur ein dreigliedriges Treffen, bei dem Gewerkschaften, Arbeitgeber und Regierung zusammenkommen, kann wirksame Lösungen für die soziale Krise bieten, die sich im Gefolge der Coronavirus-Gesundheitskrise abzeichnet. Deswegen vereinten die drei großen Gewerkschaften des Landes, der OGBL, der LCGB und die CGFP (öffentlicher Dienst) am Montagmorgen ihre Kräfte, um dieses Gipfeltreffen so schnell wie möglich zu fordern. Die Gewerkschaften sollen am Mittwoch mit der Regierung zusammentreffen, und die mögliche Organisation eines Dreiergesprächs Mitte Juli steht auf der Tagesordnung. «Zu früh wäre auch nicht gut», sagt Romain Wolff von der CGFP. «Die vollen Auswirkungen der Gesundheitskrise sind noch nicht genau genug erfasst. Bis Mitte Juli werden wir mehr wissen».

Für Nora Back, Präsidentin der Arbeiterkammer und des OGBL, «ist das Wichtigste, dass der Weg aus der Krise sozial gerecht ist. Die Arbeitnehmer und ihre Familien dürfen nicht vergessen werden, es muss Maßnahmen für die Menschen geben, zusätzlich zu all denen für Unternehmen. Zunächst einmal muss die Kaufkraft gesichert und sogar erhöht werden, und die Erhaltung von Arbeitsplätzen muss so weit wie möglich gewährleistet sein».

Konkret haben die Gewerkschaften bereits Ideen im Kopf und Maßnahmen vorzuschlagen. «Für uns werden sich alle Maßnahmen um eine starke Investitionspolitik drehen», fährt Nora Back fort. «Investitionen, die im Gesundheitswesen, im Forschungssektor, in der Bildung, in öffentliche Infrastrukturen getätigt werden müssen...» Die zweite Priorität ist die Kaufkraft der Haushalte. «Wir müssen versuchen, alle möglichen Wege zur Unterstützung der Kaufkraft auszuschöpfen. Wir haben eine ganze Reihe von Optionen, Löhne müssen gleich bleiben, das Problem der Wohnungspreis muss angegangen werden».

(jw/L'essentiel)