Masken, Brotboxen und Desinfektions-​​Armbänder

Noch vor einem Jahr wären manche Dinge niemals in der Nähe einer Schultasche gefunden worden. Doch seit der Coronakrise Mitte März wird auch in Luxemburg der Beginn des neuen Schuljahres in einer neuen Normalität vorbereitet. Neben den traditionellen Heften, Blöcken und Farbstiften sind Masken inzwischen zum unverzichtbaren Kauf vor der Rückkehr in den Unterricht geworden.

«Für dieses Schuljahr gibt es keinen besonderen Trend, wir bleiben bei den großen Klassikern», sagt Mathieu Cadet, Leiter der Buchhandlung Ernster in La Belle-Étoile und Ettelbrück. «Was jedoch auffällt, sind die Masken und die Brotboxen. Die Auswahl ist enorm, und es funktioniert sehr, sehr gut. Um sich von der Masse abzuheben, konzentrieren wir uns auf Qualität und das gefällt unseren Kunden.» Angesichts der Corona-Pandemie würde jeder seine eigenen Sachen in seiner kleinen Brotbox haben wollen. «Man teilt zum Beispiel nicht seine eigene Wasserflasche, und die Kinder müssen lernen, auf sich selbst aufzupassen», sagt Cadet.

« In der Zeit nach dem Lockdown haben wir unsere Einkäufe reduziert »

Um ein Mindestmaß an Hygiene zu gewährleisten, hat sich auch ein weiteres Accessoire seinen Weg in die Auslagen der Schreibwarengeschäfte gebahnt. «Um das Handgelenk Ihres Kindes kann jetzt ein kleines Armband mit Desinfektionsgel gehängt werden», erklärt Mathieu Cadet. «Es ist kein Schulmaterial, aber so können Kinder sich regelmäßig die Hände desinfizieren.» Im vergangenen Jahr sei dieser Artikel noch nicht im Angebot gewesen. «Wir haben uns einfach an die aktuelle Situation angepasst», sagt er. Dasselbe gelte für die Masken.

Was die Schultaschen betrifft, «ist es ganz einfach», sagt Cadet, diese seien bereits um den 10. September ausverkauft gewesen. «In der Zeit nach dem Lockdown haben wir unsere Einkäufe reduziert. Wir können nicht sagen, dass wir nichts mehr haben, aber wir müssen zugeben, dass wir trotzdem viel verkauft haben.»

(fl/L'essentiel)