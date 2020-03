239 Millionen Euro für die Nordstrecke

Bei der Bahnlinie in den Norden Luxemburgs wird sich in den nächsten Jahren einiges ändern, erklärte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) am Mittwoch. Auf der Strecke sind Arbeiten in Höhe von 239,8 Millionen Euro geplant, darunter auch der multimodale Knotenpunkt Ettelbrück, wie der Minister auf eine Anfrage des Abgeordneten Marc Goergen (Piraten) präzisierte.

Für dieses Jahr werden 54 Millionen Euro bereitgestellt. Diese werden in die Sanierung des Gleisplanes in Dommeldingen, den Bau eines Gebäudes beim P&R-Parkplatz in Mersch sowie für verschiedene Sicherheitsarbeiten eingesetzt. Andere geplante Projekte stehen noch in den Startlöchern, wie der Bau von zwei P&R-Parkplätzen in Michelau und Kautenbach. Der Baubeginn für das Parkhaus in Ulflingen ist für den Zeitraum 2021 und 2022 angesetzt.

Darüberhinaus sollen insgesamt vier Bahnübergänge abgebaut werden, in Dommeldingen, Pettingen, Lorentzweiler und Heisdorf. Der erste Rückbau ist für 2024/2025 geplant, während für die anderen noch kein Zeitplan erstellt wurde. All diese Investitionen sind Teil der rund 3,8 Milliarden Euro, die bis 2027 für das gesamte Netzwerk bereitgestellt werden.

(jg/L'essentiel)