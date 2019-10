«Ein trüber Ausblick, aber eine starke Wirtschaft»

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die globalen Wirtschaftsaussichten sind düster, aber es geht darum, ruhig zu bleiben», sagte Pierre Gramegna (DP), als er am Montagmorgen im Abgeordnetenhaus den Haushalt 2020 vorlegte. Der anstehende Brexit war durch die Umsiedlung und Gründung von Unternehmen in Luxemburg zumindest kurzfristig vorteilhaft. Ein Ausstieg ohne Abkommen könnte sehr kompliziert werden, auch wenn Luxemburg gut vorbereitet ist, so der Finanzminister.

Ein zweites ernsthaftes Risiko ist der von den Vereinigten Staaten geführte Handelskrieg. Die Erhöhung der Zölle birgt die Gefahr einer Rezession im Atlantik-Handel, die sich natürlich auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Das dritte Risiko sind internationale Steueränderungen.

Vorsichtige Prognosen

Der luxemburgischen Wirtschaft geht es aber grundsätzlich gut. Das Wachstum für 2019 beträgt 2,4 Prozent und ist damit mehr als doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt. Es wird erwartet, dass diese Quote bis 2020 bleibt. Die Arbeitslosigkeit wird sich zwischen 2019 und 2023 bei einer stabilen Inflation bei rund 5,2 Prozent stabilisieren. Auch dem Finanzplatz geht es gut, erklärt Pierre Gramegna, da der Sektor elf Prozent der Arbeitnehmer beschäftigt und ein Viertel des luxemburgischen Vermögens erwirtschaftet.

Das Budget basiert seit jeher auf zurückhaltenden Zahlen. Infolgedessen wurde für 2018 ein Defizit erwartet, aber tatsächlich gab es einen Überschuss, stellt der Minister fest. Im Jahr 2019 wird der Haushalt nahezu ausgeglichen sein, schätzt Gramegna weiterhin. 47 Prozent der Ausgaben, knapp 21 Milliarden Euro, gehen an den Sozialstaat. Die Einnahmen werden auf etwa 20,3 Milliarden Euro geschätzt.

(Maurice Magar/L'essentiel)