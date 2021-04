Wird es russische Impfstoffe in Luxemburg geben?

«Die Regierung sollte ein Referendum starten, in dem die Einwohner gefragt werden, ob Luxemburg russische, chinesische oder andere wirksame Impfstoffe kaufen soll.» Diese Forderung ist in einer öffentlichen Petition enthalten, die seit diesem Freitagmorgen für die nächsten sechs Wochen zur Unterzeichnung vorliegt. Das Ziel ist es, «die Impfung zu beschleunigen, um Infektionen und das Risiko von Mutationen zu begrenzen».

Der russische Impfstoff wird derzeit von der Europäischen Arzneimittelbehörde untersucht, und einige Länder, wie beispielsweise Österreich, haben bereits Verhandlungen mit Moskau aufgenommen, um so schnell wie möglich russische Impfstoffe geliefert zu bekommen. Pharmazeutische Unternehmen, bei denen EU-Länder, darunter auch Luxemburg, Bestellungen aufgegeben haben, haben Schwierigkeiten, ihre Lieferversprechen einzuhalten. Das führt zu Verzögerungen der Impfkampagnen und auch die Rückkehr zum normalen Leben.

«Warum hat man in Luxemburg auf Europa gesetzt?»

Verzögerungen, die auch einen anderen Petenten ärgern, dessen Antrag ebenfalls seit diesem Freitag unterschrieben werden kann. Unter Berufung auf eine «katastrophale Knappheit» soll durch die Petition klargestellt werden, «wer die wahren Schuldigen sind». Es wird eine «öffentliche und informierte» Debatte gefordert, um zu verstehen, «warum die luxemburgische Regierung auf den europäischen Ansatz gesetzt hat, der sich als schlechte Wahl erwiesen hat», obwohl die EU-Länder hinter Israel, Chile, Großbritannien und den Vereinigten Staaten zurückliegen. Dieses Handeln habe «tragische Konsequenzen» verursacht, unter anderem in Form von «verlorenen Leben, Arbeitslosigkeit und der Störung des sozialen Lebens».

Insgesamt wurden an diesem Freitagmorgen fünfzehn neue Petitionen offengelegt, die bis zum 13. Mai unterschrieben werden können. In ihnen wird mitunter ein Vertrauensvotum über die Regierung gefordert oder auch die bessere Sicherung der 30er-Zonen. Ein Schüler reichte eine Petition ein, die auch von Abgeordneten für gültig erklärt wurde. Er möchte, dass der Unterricht an der Oberschule erst um 10.00 Uhr beginnt. Er sagt, dass die Schüler dann «motivierter und begeisterter» in den Unterricht gehen würden.

(jw/L'essentiel)