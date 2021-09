Luxemburg nutzt zu wenig Dächer für Solarkraft

Mit «Roofpedia» haben Forschende der National University of Singapore eine Software entwickelt, die den Bürgern von Luxemburg-Stadt auf das Dach ihrer Häuser und Wohnungen schaut. Das Programm wertet Satellitenbilder aus und erkennt automatisch, welche Dächer sich für Solaranlagen oder eine Begrünung eignen. «Da die Bevölkerung in Ballungszentren weiter wächst, brauchen die Städte wirksame Maßnahmen, um ihre Umwelt sowohl für die Bewohner als auch für die umgebende Ökologie zu verbessern. Die Dachlandschaft hat nachweislich das Potenzial dazu», so die Autoren der Studie.

Die Software bietet den Forschenden ein umfassendes Register von mehr als einer Million Dächern in 16 Städten auf der ganzen Welt. Neben der Hauptstadt des Großherzogtums sind das Berlin, Kopenhagen, Las Vegas, Los Angeles, Melbourne, New York City, Paris, Phoenix, Portland, San Diego, San Francisco, San Jose, Seattle, Vancouver und Zürich. Mithilfe dieser Daten haben die Wissenschaftler einen Index erstellt, der die Zahl der genutzten Dachflächen zur Zahl der ungenutzten ins Verhältnis setzt. «Wir können also den aktuellen und tatsächlichen Zustand der Dachlandschaft verstehen. Bisher beruhen die meisten Studien auf Schätzungen», so die Forschenden weiter.

« Solide Grundlage für Folgestudien »

Weit oben in der Gesamtwertung findet sich Zürich. Die Stadt in der Schweiz erreicht beim Begrünungsindex 100 Punkte. «Seit 1991 müssen dort alle neu errichteten Gebäude mit grünen Dächern ausgestattet werden», so die Forschenden. Beim Solarindex landet Zürich auf mit 81 Punkten Platz zwei hinter Las Vegas (86 Punkte). In beiden Städten werden also besonders viele Dachflächen für Solaranlagen genutzt.

In der Gesamtwertung (siehe Tabelle unten) schneidet Zürich am Besten ab, vor Berlin und Las Vegas. Paris rangiert auf Rang acht. Luxemburg-Stadt landet dort mit sechs Punkten auf Rang 14. Dieser Wert setzt sich aus den sieben Punkten beim Solarindex und den vier Punkten beim Begrünungsindex zusammen. «Wir gehen davon aus, dass das Interesse an Dächern in der Stadtanalytik weiter zunehmen wird, so dass unsere Arbeit und die gewonnenen Daten eine solide Grundlage für Folgestudien bilden können», so die Autoren.

(Grafiken: National University of Singapore)

(sw/L'essentiel)