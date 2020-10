Sie ergattern den Sieg bei deutscher TV-​​Show

Drei Grundschüler aus Düdelingen, Kara Dominique, Elisa Lima und Pierre Vesque, haben am Sonntag die deutsche Quizshow «1, 2 oder 3» gewonnen. Ausgestrahlt wurde die Sendung auf dem Kinderkanal Kika. In einer am Montag veröffentlichten Mitteilung erklärt die Gemeinde Düdelingen, dass der Weg bis hin zum Sieg von der Corona-Pandemie erschwert und verlängert wurde.

Eigentlich hatte die Lehrerin Françoise Back ihre 4. Klasse der Schule Boudersberg bereits 2019 für die Quizshow eingeschrieben. Die Sendung sollte im Frühling in den Münchner Bavaria-Studios aufgezeichnet werden. Coronabedingt mussten die Schüler sich allerdings doch noch bis zum 3. September gedulden, bevor sie vor die Kameras treten konnten. Begleitpersonen wie beispielsweise ihre Klassenkameraden waren auch zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt. Die drei jungen Kandidaten reisten lediglich unter der Aufsicht ihrer Lehrerin nach München.

«Warum hat der Biber einen platten Schwanz?»

In den Studios angekommen, mussten die Düdelinger sich gegen ihre deutschen und österreichischen Konkurrenten durchsetzen. Das Prinzip der Show ist einfach und so manchem Leser vielleicht aus Kindestagen noch bekannt. Die Kandidaten werden zu ihrem Allgemeinwissen befragt. Anschließend werden auf drei Bildschirmen drei mögliche Antworten angezeigt. Die Kinder springen vor den Bildschirm mit der Antwort, die sie für richtig halten. Den Kids aus Luxemburg wurden Fragen wie «warum hat der Biber einen platten Schwanz», «was ist der Schuhplattler» (Anmerkung der Redaktion: ein Tiroler Tanz) oder «warum ist eine Schallplatte voller Rillen» beantworten.

Das Düdelinger Team führte während des größten Teils der Show, wurde aber bei der allerletzten Frage von seinem österreichischen Gegner eingeholt: Beide wurden zum Sieger erklärt. Die Kinder kehrten mit 280 Euro, einer kleinen Überraschung und dem Maskottchen Piet Flosse, der jetzt einen Ehrenplatz in der Schule in Boudersberg hat, in das Großherzogtum zurück. Um die Gewinner gebührend zu feiern, organisiert die Gemeinde in Kürze einen kleinen Empfang im Kulturzentrum opderschmelz. Wer die Show verpasst hat, kann sie sich am Samstag, den 17. Oktober, um 7.55 Uhr beim ZDF anschauen.

Und für die, die ihre Erinnerungen an die Quizshow «1, 2 oder 3» noch einmal auffrischen müssen – so ist der Ablauf:

