Das waren die Kino-​​Hits 2019 in Luxemburg

Große Überraschungen sind auf der Liste der erfolgreichsten Filme 2019 in Luxemburg des Centre national de l'audiovisuel nicht wirklich zu finden. Stattdessen dominieren Fortsetzungen, Neuverfilmungen und Comic-Filme.

Quentin Tarantinos «Once Upon A Time... In Hollywood» ist der einzige Streifen in der Liste, der nicht auf einem anderen Stoff beruht. Zudem sind ganze acht Filme vom Disney-Konzern produziert worden.

1. König der Löwen

Die Computer-animierte Variante des Zeichentrick-Klassikers zog 73.895 Kinozuschauer in die Kinosäle und spielte 719.337 Euro in Luxemburg ein.

2. Avengers: Endgame

Das abschließende Kapitel der großen Avengers-Saga lockte 55.801 Zuschauer an und spielte 615.112 Euro ein.

3. Die Eiskönigin 2

55.490 Frozen-Fans zahlten Eintritt für den zweiten Teil der animierten Erfolgs-Story und spülten somit 471.722 Euro in die Kassen.

4. Joker

Die düstere Neuauflage des Jokers fand im Großherzogtum 51.004 Zuschauer und spielte 492.118 Euro ein.

5. Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

Der Krieg der Sterne ging vergangenes Jahr in die mittlerweile neunte Runde und hatte mit leicht abflauendem Interesse zu kämpfen. Trotzdem kamen noch 29.599 Zuschauer zusammen mit einem Einspiel von 269.390 Euro.

6. Aladdin

Auch das Realfilm-Reboot der Wunderlampen-Story aus 1000 und einer Nacht fand 28.091 Zuschauer und spülte damit 269.390 Euro in die Kassen.

7. Once Upon A Time... In Hollywood

Tarantinos schräge Liebeserklärung an das Hollywood der 70er Jahre lockte 25.047 Filmfans in die Kinos, was in einem Einspiel von 254.899 Euro resultierte.

8. Toy Story 4

Auch der vierte Film aus dem Toy Story-Franchise fand zahlreiche Zuschauer im Großherzogtum. 24.960 Menschen lösten ein Ticket und sorgten so für ein Einspiel von 207.668 Euro.

9. Captain Marvel

Die Comic-Verfilmung begeisterte 24.888 Fans und spielte insgesamt 235.921 Euro in Luxemburg ein.

10. Dumbo

Das dritte Disney-Reboot mit der unvergleichlichen Handschrift von Regie-Ikone Tim Burton fand 23.703 Zuschauer und spielte 191.504 Euro ein.

(L'essentiel)