Booster für Pflegekräfte ist nur ein Teil der Lösung

Sarah, eine Pflegekraft in einem Integrierten Zentrum für ältere Menschen (CIPA), erhielt vor langer Zeit ihre ersten beiden Impfdosen. Doch bei der dritten, die seit gestern den Pflegekräften im Land angeboten wird, zögert sie. «Ich werde nicht die Erste in der Schlange sein», sagt sie. «Ich bin mir meiner Verantwortung gegenüber den älteren Menschen bewusst und weiß, wie ich die Bewohner schützen kann. Es ist nicht so, dass mich diese Dosis beunruhigt, aber es stört mich, dass wir Betreuer immer mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Ich habe zwei Dosen bekommen, und das ist nicht genug. Einige Leute sind noch gar nicht geimpft», erklärt die Pflegerin, die zugibt, dass andere Kollegen «anders denken».

In seiner Empfehlung betonte der Hohe Rat für Infektionskrankheiten, dass die Auffrischungsdosis den Angehörigen der Gesundheitsberufe angeboten werden kann, «um das Risiko einer Übertragung auf gefährdete Personen zu verringern und das Risiko eines Personalengpasses zu minimieren». «Mich persönlich stört das nicht», erklärt eine Krankenschwester im CHEM. «Ich habe Kollegen, denen das nichts ausmacht, und andere, die sich verpflichtet fühlen. Vor allem aber wollen wir, dass dieses ganze Chaos aufhört.»

Tina Koch von der Nationalen Vereinigung der Krankenschwestern und Krankenpfleger Luxemburgs (ANIL) ist der Ansicht, dass eine Auffrischungsdosis für alle angeboten werden sollte, um den Druck auf die Krankenhäuser und das Pflegepersonal zu verringern. Die Zahlen in Israel zeigen, dass sich die Situation deutlich verbessert hat. Was die Patienten betrifft, so ist die Patienten-Vertriedung der Meinung, «dass es interessant wäre, zuerst zu wissen, wo wir stehen, und das Schutzniveau der Geimpften zu testen», sagt Georges Clees. «Wir fordern eine detaillierte Analyse und Forschung, um sicher zu sein, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist. Wir müssen der Wissenschaft vertrauen.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)