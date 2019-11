Zwei neue BIB-​​Gourmand-​​Häuser in Luxemburg

BIB Gourmand steht beim Gastronomie-Führer Guide Michelin für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem Label werden Restaurants ausgezeichnet, in denen man ein Drei-Gänge-Menü für weniger als 37 Euro pro Person essen kann. Für die Ausgabe Benelux 2020, die ab dem 22. November zu kaufen ist, wurden 301 Restaurants ausgewählt, darunter 14 aus Luxemburg.

Unter ihnen zwei neue Adressen: das Atelier Windsor in der hauptstädtischen Rue de Rollingergrund sowie das Two 6 Two in Strassen, Route d'Arlon, dessen Chef Baptiste Heugens kürzlich von Gault & Millau zum Young Chef of the Year 2020 ernannt wurde. Noch bei der letzten Auswahl hatte das Two 6 Two den Sprung in den Olymp der BIB-Gourmands nicht geschafft.

(L'essentiel)