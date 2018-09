Die Zahl der Angestellten steigt um fast 4 Prozent

Die Statec hat am Montag seine jüngste Studie zu der Entwicklung der abhängigen Beschäftigung in Luxemburg veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Zahl der Angestellten im öffentlichen und privaten Sektor innerhalb eines Jahres um 3,9 Prozent von 406.300 auf 422.000 Menschen stieg. Die Auswertung ging bis zum Ende des zweiten Quartals am 30. Juni.

Spezialisierte Tätigkeiten und Unterstützungsdienste (zum Beispiel Buchhaltung) sowie Jobs in der Informations- und Kommunikationsbranche (IT) sind die dynamischsten Märkte im Großherzogtum. Alleine diese beiden Zweige decken 20 Prozent der Arbeiten ab. Von diesen 87.701 Arbeitnehmern gehen 18.475 Tätigkeiten in den Bereichen Information und Kommunikation nach, 69.226 Menschen sind in den spezialisierten Bereichen tätig. Sie machen 32 Prozent der neuen Stellen zwischen dem zweiten Quartal 2017 und 2018 aus.

«Diese Zunahme der Beschäftigung kommt allen zugute. Vor allem Einwohnern (+3,2 Prozent) und Grenzgängern (4,8 Prozent), die hoch qualifiziert sind», erklärt Marco Schockmel, Autor der Studie. Seit Anfang des letzten Jahres ist die Zahl der Beschäftigten pro Quartal um ein Prozent gestiegen.

(Patrick Théry/L'essentiel)