Fußgänger mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter einen Fußgänger in Luxemburg-Kirchberg überfallen. Der Täter bedrohte gegen 18 Uhr in der Rue Albert Borschette den Mann mit einer Pistole und forderte ihn auf, seine Aktentasche fallen zu lassen, wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt.

Der Täter sei anschließend mit einem Fahrrad geflüchtet. Die Polizei untersucht nun den Fall.

(L'essentiel)