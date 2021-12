Die Weihnachtswoche wird frostig

Bis zu minus sechs Grad am Mittwoch – Meteolux kündigt für die kommenden Tage Minustemperaturen an. Während es am Montag mit fünf bis sieben Grad über den Tag noch eher «mild» wird, ist ab Dienstag dann Zeit für die richtig dicken Mäntel. Tagsüber soll es zwischen null und zwei Grad werden, ab abends dann minus drei bis minus fünf Grad.

An den folgenden Tagen sieht die Vorhersage ähnlich aus. Am Freitag, also Heiligabend, sollen es tagsüber zwischen ein und drei Grad werden, nachts minus ein bis minus drei Grad. Außerdem ist leichter Schneefall vorhergesagt.

(L'essentiel)