Das Virus treibt die Arbeitslosigkeit in die Höhe

Die Befürchtungen von Statec sind eingetreten: Die Zahl der Arbeitssuchenden im Großherzogtum ist auf 18.398 Personen angestiegen, das sind 2728 Menschen mehr als im Vorjahr. Wie Adem am Montagvormittag mitteilt, ist dies ein Anstieg um 17,4 Prozent. Die von den Statistikern berechnete Arbeitslosenquote liegt nun bei 6,1 Prozent. Wobei dieser deutliche Anstieg vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise zu betrachten sei.

«Da sich der Arbeitsmarkt verlangsamt, fällt es Arbeitssuchenden schwer, Arbeit zu finden, und sie kommen weniger schnell aus der Arbeitslosigkeit heraus», heißt es in der Mitteilung. Im März 2020 hat Adem nach eigenen Angaben 3142 neue Akten für ansässige Arbeitssuchender angelegt, was einem Anstieg von 25,2 Prozent gegenüber März 2019 entspricht. Dieser Anstieg sei in der Woche vom 16. März, nach der von der Regierung angekündigten Maßnahmen, zu verzeichnen gewesen. Der Zustrom sei vor allem auf Zeitarbeitskräfte im Bausektor zurückzuführen, der zwischenzeitlich völlig zum Erliegen gekommen ist (Anmerkung der Redaktion: die Baustellen wurden an diesem Montag wieder aufgenommen).

Weniger freie Stellen

Darüber hinaus erklärt die Agentur, dass die Beschäftigungsmaßnahmen «zum Stillstand gekommen sind». Seit der zweiten Märzhälfte habe demnach kaum jemand eine neue Maßnahme begonnen. Die Zahl der Personen in einer Beschäftigungsmaßnahme belief sich am 31. März 2020 auf 4148, ein Rückgang um 175 Personen.

Gleichzeitig meldeten die Arbeitgeber 2412 freie Stellen an Adem, was einem Rückgang von 35,1 Prozent gegenüber März 2019 entspricht. Die überwiegende Mehrheit dieser Stellen, 72 Prozent, sei demnach in den ersten beiden Märzwochen deklariert worden.

