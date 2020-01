Nothalt blockiert Züge aus Arlon nach Luxemburg

Arlon - Luxembourg (LU): Train en panne. Infos et mises à jour : https://t.co/W0YH2Gy0rv #SNCB January 14, 2020 at 08:54AM — ASBL NAVETTEURS.BE (@BeNavetteurs) January 14, 2020

Pendeln nach Luxemburg ist kein einfaches Unterfangen, egal welches Verkehrmittel man wählt. Gestern waren es die Autofahrer, die einen schwierigen Wochenstart erlebten, Heute sind es die Zugpassagiere die leiden müssen. Auf der Bahnstrecke von Arlon nach Luxemburg-Stadt herrscht auf Grund von technischen Problemen Stillstand. Die CFL bestätigt über ihren Twitter-Account, dass ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wurde. Die Busse bringen die Passagiere nach Arlon, wo sie den Anschlusszug nach Brüssel erreichen können.

«Hunderte von Passagieren sind in Arlon gestrandet, weil ein einziger Zug wegen einer Notbremsung blockiert ist.» schrieb ein Leser an «L'essentiel», dessen Frau an Bord ist. «Sie saß im 8.31 Uhr Zug nach Luxemburg. Die Passagiere sind wütend».

Es verging einige Zeit bis ein Ausweg gefunden wurde. «Meine Frau ist um 9.11 Uhr in den Zug nach Luxemburg gestiegen. Ein Verspätung von 40 Minuten!» Unser Leser berichtete, der SNCB-Zugbegleiter hätte den Fahrgästen mitgeteilt, dass eine «Notbremsung, die infolge der Missachtung eines Haltesignals notwendig war», die Probleme verursacht habe.

#CFLINFOS50 Limitation du train IC 2132. Bus de substitution.

Suite à un problème technique sur le réseau SNCB, le train IC 2132 (Luxembourg-Bruxelles-Midi, départ 09:10) circule uniquement entre Arlon et Bruxelles-Midi. Les CFL mettent en place un se... https://t.co/Od6Q6ZFQIm — CFLinfos (@CFLinfos) January 14, 2020

(jw/L'essentiel)