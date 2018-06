Schüler werden zu Raketen-​​Wissenschaftlern

In den vergangenen Tagen hat sich das Lyzeum Vauban in ein großes Labor verwandelt. Fünft- und Zehntklässler der Schule bauten Roboter, stellten Objekte mit einem 3D-Drucker her oder begaben sich in die virtuelle Realität. Das Ganze fand im Rahmen des «Makerfestes» statt, bei dem sich Freunde der Wissenschaft und Technik austoben können.

Die Sekundarschüler Lucas und Ulysses besuchten einen Informatikkurs und präsentierten nun ihren Lego-Roboter, den sie selbst gebaut und mit einer speziellen Software programmiert haben. Ihr Werk ist dank Sensoren und Motoren in der Lage, Hindernisse zu umgehen und Musik zu machen.

«Wir haben gelernt, wie man die Programmiersoftware benutzt. Eigentlich ist das ziemlich einfach», sagt Lucas. Insgesamt stellten rund vierzig Schüler-Grüppchen ihre digitalen Projekte vor. «Das Makerfest ist eine tolle Gelegenheit, das digitale Projekt der Schule vorzustellen, um ihre Fähigkeiten in den Bereichen der neuen Technologien zu entwickeln. Die Schüler werden das in ihrer Zukunft brauchen", sagt Emmanuel Carlucci, digitaler Koordinator am Lycée Vauban.

(Noémie Melnyk/Émilie Étienne/L'essentiel)