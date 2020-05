Marc Lauer ist zurück an der ACA-​​Spitze

Die Mitglieder der Association des compagnies d'assurances et de réassurances (ACA) haben am Mittwoch in einer Mitgliederversammlung einen neuen Verwaltungsrat ernannt, der von 15 auf 18 Mitglieder aufgestockt wurde. «Um die neuen Mitglieder in seine Leitung zu integrieren und die jüngste Entwicklung des Sektors widerzuspiegeln», begründete der Verband in einer Erklärung.

Gleichzeitig wurde mit Marc Lauer ein altbekannter neuer Vorsitzender gewählt. Lauer hatte den Posten bereits von 2008 bis 2010 und von 2014 bis 2016 inne. Lauer ist außerdem CEO der Foyer-Gruppe und Mitglied der Handelskammer. Die Amtszeit des neuen Verwaltungsrates beträgt zwei Jahre.

Marc Lauer tritt die Nachfolge von Christian Strasser von LaLux an, der Vizepräsident bleibt.

(L'essentiel)