Großherzog Jean wacht über drei Generationen

An diesem Freitag war im Château de Berg ein Festtag: Ein Teil der großherzoglichen Familie hatte sich in der Kapelle versammelt, um die Taufe von Zeno, Sohn von Marie-Gabrielle, Nichte von Großherzog Henri zu feiern. Der kleine Junge, geboren am 5. Juni, stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Auf einem Foto, das am Freitag vom Hof geschickt wurde, erscheint Großherzog Jean, der kommenden Januar 98 Jahre wird. Er wacht mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht über die ganze Familie, sichtlich erfreut über drei Generationen, fünf Kinder, 21 Enkelkinder und 14 Urenkel.

(L'essentiel)