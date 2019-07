Luxemburg «muss Rentenalter anheben»

Der Generalsekretär der Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Angel Gurria, stellte am Mittwoch eine Studie über das Großherzogtum vor. Im Angesicht von Brexit, globaler Unsicherheit und Handelsspannungen seien die Daten zufriedenstellend. So prognostiziert die OECD ein Wachstum von 2 Prozent in diesem Jahr und 2,5 Prozent im Jahr 2020.

Abgesehen von der Gefahr einer Wachstumsverlangsamung muss Luxemburg mit mehreren Herausforderungen rechnen, so vor allem «Produktivität und Wohnen», so Gurria. «Die Produktivität ist zwar hoch, doch ihr Wachstum ist gering, es tendiert sogar gegen Null.» Gurria zufolge haben «Unternehmen eine wirklich hohe Produktivität, aber die Kluft zwischen verschiedenen Unternehmen wird immer größer». Gerade im Dienstleistungsbereich war die Produktivitätssteigerung enttäuschend.

Rentenalter anheben oder Rente verringern

Was den Wohnungsbau betrifft, ist Gurria der Ansicht, dass Luxemburg paradoxerweise für «seine Attraktivität und Lebensqualität» bezahlt. Er bedauert, dass «viele Grundstücke nicht für den Wohnungsbau genutzt werden», weil die Reglementierungen zu streng sind und es keine steuerlichen Anreize gebe. «Obwohl 70 Prozent der Einwohner Hausbesitzer sind, geben zu viele Haushalte zu viel von ihrem Einkommen für den Wohnungsbau aus.»

Der OECD-Bericht weist auch auf die Alterung der Bevölkerung hin, die «die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gefährdet». Das Land werde «entweder das Rentenalter anheben oder die Großzügigkeit der Renten verringern» müssen.

Maßnahmen ergreifen, um Grundstücke zu erschließen

Finanzminister Pierre Gramegna (DP) räumte ein, dass Luxemburg weiterhin eine Form der Abhängigkeit vom Finanzsektor beibehalten müsse. Er ist allerdings auch der Ansicht, dass Luxemburg bereits mehrere Punkte des OECD-Berichts berücksichtigt habe, insbesondere im Steuerbereich. Als Beispiel führte er die Erhöhung der Verbrauchssteuer auf Dieselkraftstoff an, durch diese soll eine nachhaltige Wirtschaft gefördert werden. «Ich möchte, dass wir ein neues Steuersystem einführe, daher bereite ich gerade eine große Steuerreform für 2020 vor», sagt er.

Sam Tanson, Minister für Wohnungswesen, sagt, er sei bereit, verpflichtende Maßnahmen zu ergreifen, um Grundstücke zu erschließen, nannte jedoch keine weiteren Details.

(jg/L'essentiel)