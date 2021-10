Psychiater sollen pädophile Bewerber abschrecken

Der Bericht zum Missbrauch in der katholischen Kirche Frankreichs löst auch bei Luxemburgs Generalvikar Patrick Muller Entsetzen aus. Die französische Kirche hatte am 5. Oktober eine Untersuchung veröffentlicht, wonach seit den 1950er-Jahren in ganz Frankreich 216.000 Minderjährige durch Priester, Diakone und Ordensleute sexuell missbraucht worden sind. Unmittelbar nach der Veröffentlichung hatte Papst Franziskus seine «Scham» und seinen «Schmerz» über die Veröffentlichung ausgedrückt. Muller teile dieses Gefühl, sagte der Generalvikar der Erzdiözese Luxemburg im Gespräch mit L'essentiel: «Persönlich war ich erschrocken und zutiefst betrübt über diese Opfer geistiger und sexueller Gewalt.»

«Wir waren überrascht, dass Frankreich so lange braucht, um diese Arbeit zu erledigen», sagte Muller. «Im Großherzogtum wurde ein solcher Bericht in den 2010er-Jahren erstellt, nachdem in Deutschland ähnliche Skandale aufgetreten waren. Auch Frankreich wurde natürlich nicht verschont. Es ist nie zu spät zu reagieren, und manchmal müssen wir uns die nötige Zeit geben. Beten wir für diese Opfer und hören wir ihnen vor allem zu.»

Psychologen sollen Pädophile abschrecken

Die katholische Kirche im Großherzogtum habe bereits im Jahr 2017 Maßnahmen gegen solche Taten ergriffen, wie Muller betont. Man setzte dabei auf Schulungen für Mitarbeiter, die mit Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen in Kontakt sind. 2017 haben demnach 96 Personen an diesen Kursen teilgenommen. 2019 waren es 74 und im Jahr 2021 haben sich rund 20 Menschen dafür angemeldet. Auch für das Verwaltungspersonal biete man Schulungen an, um alle gut auf den Dienst vorzubereiten.

«Es ist sehr wichtig, über diese Themen zu sprechen und transparent zu sein», ergänzt Muller. Zudem habe man für Menschen mit pädophilen Neigungen eine weitere Hürde auf dem Weg in den Kirchendienst eingebaut: So müssen laut Muller alle Kandidaten für das Diakonen-, Priester- und Laienpriesteramt zum Screening bei einem Psychologen und einem Psychiater. Bei der Kirche hofft man so, Personen mit entsprechenden Neigungen bereits von der Bewerbung abschrecken zu können.

Fälle aus den 60er- und 70er-Jahren

Im Jahr 2020 haben sich in Luxemburg zwei Opfer sexueller Gewalt bei der Auffangstelle der katholischen Kirche für Opfer von sexuellen Missbrauch gemeldet. Das geht aus dem im Februar 2021 veröffentlichten Jahresbericht der Erzdiözese hervor. Beide Personen geben an, in den 1960er-Jahren als Minderjährige sexuell missbraucht worden zu sein. Eine andere Person berichtet von körperlicher und emotionaler Misshandlung, die ihr durch eine Nonne widerfahren sein soll. Die Beschwerden wurden durch den Generalvikar an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Die Anschuldigungen gehen laut Generalvikar Muller im Wesentlichen auf die 1960er- und 1970er-Jahre zurück. Viele der Opfer hätten sich damals nicht gemeldet, weil man bei der Erzdiözese zu dieser Zeit nicht über die geeigneten Strukturen verfügt habe, die es den Opfern ermöglicht hätte, ihre Anschuldigungen vertraulich vorzubringen. Heute biete man den Betroffenen Gespräche an, höre zu. Daraus könne dann ein Bericht erstellt werden und am Ende dieses Prozesses könne es für Opfer auch eine Entschädigung geben. Dazu prüfe eine unabhängige Kommission jeden Fall. Im Jahr 2020 habe die Erzdiözese auf Grundlage von Kommissionsentscheidungen drei Personen entschädigt.

(FL/L'essentiel)