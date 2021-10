14-​​Jährige in Heisdorf von Zug erfasst

Ein 14-jähriges Mädchen ist gegen 6.45 Uhr am Bahnübergang in Heisdorf von einem Zug erfasst worden – sie war sofort tot. Das teilt die Police Grand-Ducale am Freitagmorgen mit.

Der Staatsanwalt schickte die Kriminalpolizei zum Unfallort, um die Umstände der Tragödie zu klären. Die Menschen vor Ort werden derzeit psychologisch betreut.

Der Verkehr auf der Linie 10 zwischen Luxemburg und Lorentzweiler ist bis auf Weiteres gestoppt worden. Die CFL kümmert sich um alternative Transportmittel für die Passagiere.

#CFLINFOS10 Retour à la normale.

Retour à la normale. Le service des trains reprendra progressivement.Les trains RB circulent de: - Diekirch und Lorentzweiler- Dommeldange und LuxembourgIls desservent toutes les gares.Les CFL offrent un service de bus ... https://t.co/0ZnyPVon9E — CFLinfos (@CFLinfos) October 22, 2021

(L'essentiel)