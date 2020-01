US-​​Bürger in Luxemburg wurden alarmiert

Nach dem Tod des iranischen Generals Soleimani, der durch eine amerikanische Drohne getötet wurde, und der Androhung von Vergeltungsschlägen durch die Regierung in Teheran , wurde für die Amerikaner, die nicht in den Vereinigten Staaten leben, ein Sicherheitsalarm ausgelöst – auch in Luxemburg, wie aus einem Dokument hervorgeht, das L'essentiel vorliegt.

Die E-Mail, die am vergangenen Dienstag von der US-Botschaft in Luxemburg verschickt wurde, enthält die für US-Bürger geltenden Verhaltensregeln. «Bleiben Sie diskret, beobachten Sie ihre Umgebung, seien Sie in touristischen Gebieten wachsam und halten Sie ihren Pass bereit», steht in dem Dokument.

Amerikaner sollen auf dem Laufenden bleiben

Vanessa, die vor drei Jahren wegen ihrer Arbeit nach Luxemburg kam, hat ihre Pläne für die Ferien geändert. «Ich wollte diesen Sommer nach Dubai reisen, aber ich glaube, dass ich das nicht tun werde. Einige amerikanischen Freunde in Luxemburg haben ebenfalls ihre Pläne geändert», erklärt sie. Dieser Art der Alarmierung ist im Zuge vom geopolitischen Spannungen nicht ungewöhnlich. Allerdings, «ist es das erste Mal, dass ich eine solche Nachricht wegen des Nahen Ostens erhalte», sagt Vanessa.

Die amerikanische Botschaft in Luxemburg hat die Übermittlung des Dokuments bestätigt. «Unsere Mission und unsere Priorität ist es, die Sicherheit der amerikanischen Bürger im Ausland zu gewährleisten. Konsulate und Botschaften auf der ganzen Welt senden bei Bedarf Warnmeldungen. Wir legen unseren Bürgern nahe, sich über die verschiedenen Gegebenheiten auf dem Laufenden zu halten», erklärte die US-Botschaft.

(Thomas Holzer/L'essentiel)