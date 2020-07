Bettel erteilt einer Corona-​​App weiter eine Absage

Premierminister Xavier Bettel (DP) ist am Mittwoch vor die Abgeordneten der Chamber getreten, um über die Corona-Krise im Großherzogtum zu informieren. Er ging dabei weniger auf die aktuellen Herausforderungen durch die wieder steigenden Zahlen ein, als mehr auf die Situation der letzten Monate. Dabei warb er um Verständnis, dass die Maßnahmen gegen das Coronavirus nicht immer «kohärent» waren und es zu Missverständnissen kam. Die Regierung hätte in der Phase konstant dazugelernt und sämtliche Entscheidungen stets dynamisch an neue Erkenntnisse angepasst.

Dabei stellt der Regierungschef klar, dass alle Maßnahmen gegen das Virus «schwierige Entscheidungen» waren, die «niemandem leicht gefallen» sind. Sowohl Regierung als auch Parlament hätten in der außergewöhnlichen Situation aber an einem Strang gezogen. Aktuell habe man im Großherzogtum heute weiterhin die Kapazität «180 Corona-Patienten zu versorgen», Sorgen würden ihm nur Personal-Engpässe machen. Den aktuellen Fall-Anstieg führte Bettel in erster Linie auf die Lockerungen im Privaten zurück. Nach der Öffnung der Schulen oder auch der Gastronomie hätte es keine signifikanten Anstiege gegeben.

Erneute Einschränkungen jederzeit möglich

Einer Corona-App erteilte der Premierminister erneut eine Absage, weil die Erfahrung aus anderen Ländern zeige, dass nicht genug Menschen die Software downloaden würden. Während Deutschland mit 20 Prozent der «Vorreiter» sei, hätten in Frankreich lediglich sechs Prozent der Bevölkerung die App runtergeladen. Bettel betonte, dass es mindestens 60 Prozent Beteiligung brauche. Man sei aber in Gesprächen mit dem deutschen Robert-Koch-Institut, um die deutsche App auch auf das Großherzogtum übertragen zu können.

Bettel betonte, dass sich die Pandemie signifikant auf die Staatskasse ausgewirkt hat und dies auch immer noch tut. Für den Monat Mai spricht er von einem Verlust von 900 Millionen Euro, was einem Minus von rund elf Prozent entspreche. Eine vollständige Rückkehr zur Normalität könne es dennoch erst mit einem Impfstoff geben. Man werde zwar alles dafür tun, einen zweiten Lockdown zu verhindern, aber erneute Einschränkungen - auch an den Grenzen - könne man dennoch nicht ausschließen.

« Wir werden diesmal nicht vom Virus überrascht »

Anschließend trat Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) ans Rednerpult und versicherte, dass man diesmal besser auf die wieder ansteigenden Zahlen reagieren könne, weil die provisorischen Corona-Zentren schnell wieder eröffnet werden können und es eine ständige Reserve an Freiwilligen gebe. «Wir werden diesmal nicht vom Virus überrascht», so Lenert. Einen kompletten Lockdown hält sie daher auch nicht für sinnvoll.

Die aktuellen Neuinfektionen findet die Gesundheitsministerin dennoch «alarmierend». Man sei in «Alarmbereitschaft», das Team, welches die Kontaktketten überprüft, arbeite «durchgehend».

(dm/L'essentiel)