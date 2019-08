Bis zu 15 Kollisionen pro Jahr mit Vögeln

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Flughafen Luxemburg muss wie alle anderen Flughäfen die Sicherheit der startenden und landendenden Flugzeuge gewährleisten, insbesondere die Gefahr von sogenannten Vogelschlägen sind immer da. Darunter versteht man die Kollision eines Vogels mit einem Flugzeug in Bewegung. Gerät ein Vogel ins Triebwerk, kann die Maschine im schlimmsten Fall abstürzen. Im Jahre 2009 beispielsweise musste ein Airbus A320 nach einer Kollision mit einer Gänseschar in New York auf dem Hudson River notlanden.

Am Findel werden zwei Methoden angewendet, um Vögel von den Start- und Landebahnen fernzuhalten. «Wir benutzen eine «Schreckschraube», eine akustische Vogelscheuche, die die verzweifelten Schreie von Vögeln oder die Rufe ihrer natürlichen Gegner nachahmt», erklärt Nico Ries, Leiter der Flugplatzabteilung der Flugsicherung. «Wir erschrecken sie auch mit Autohupen. Darüber hinaus arbeiten wir an der Implementierung eines automatischen Erkennungssystems», erklärt der Fachmann weiter.

Vögel hatten im Juni ein Luxair-Flugzeug getroffen

Ein Restrisiko bleibt allerdings, denn laut Nico Ries gibt es bei Findel jedes Jahr 12 bis 15 Kollisionen zwischen Flugzeugen und Vögeln. «Es sind kleine Vögel», fügt der Leiter der Flugplatzabteilung hinzu. Kelly Kieffer, Mitglied des ornithologischen Zentrums der gemeinnützigen Organisation natur&ëmwelt, meint, dass es sich bei diesen kleinen Vögeln um Stare handeln könnte, «die um den Findel in großer Zahl vorkommen». Außerdem «ist der Turmfalke eine Art, die in Luxemburg oft mit Flugzeugen kollidiert», ergänzt sie.

Unfälle zwischen einem Flugzeug und Vögeln ereignen sich natürlich auch im Flug. Eine Luxair-Boeing war im vergangenen Juni Opfer einer Vogelschlages . Der Unfall führte zu einigen verspäteten Flügen. Die betreffende Maschine musste am Findel repariert werden. Dies sei kein außergewöhnliches Problem, sondern «leider kein Einzelfall», unterstreicht das Unternehmen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)