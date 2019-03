Luxemburg arbeitet an Alternativen zu Glyphosat

«Wie plant Luxemburg, den Einsatz von Glyphosat zu beenden?», diese Frage stellte die Abgeordnete Martine Hansen in einer parlamentarischen Anfrage an den Landwirtschaftsminister, Romain Schneider, und die Umweltministerin, Carole Dieschbourg. Zum Anlass nahm sie eine Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der während einer Bürgerdebatte Ende Januar sagte, dass er nicht an einen 100 prozentigen Ausstieg aus der Glyphosat-Nutzung in den nächsten drei Jahren glaube.

Konkret fragte Hansen danach, wie weit Luxemburg in seiner Exit-Strategie fortgeschritten sei. Darauf antwortete Schneider, das es zwei PEI-Projekte (Partenariat européen d'innovation) gebe, die den Exit begleiten sollen. Das erste beschäftige sich mit der Entwicklung von Alternativen für Glyphosat. Das zweite Projekt arbeite mit Pilotbetrieben zusammen, um Methoden zu finden, die den Einsatz von Herbiziden generell verringern. Hinzu kommen eine Reihe von Feldversuchen, die alternative Anbaumethoden testen. Beteiligt an den Projekten sind neben dem Landwirtschaftsministerium auch das Luxembourg Institute for Science and Technology (LIST).

Kein 1:1-Ersatz für Glyphosat bekannt

Die Regierung arbeite zudem daran, die Erweiterung der Fruchtfolgen und die mechanische Unkrautbekämpfung publik zu machen. Speziell im Weinbau sei die sogenannte Unterstockbegrünung interessant, die bereits das Aufkommen von Unkraut unterbindet. Glyphosat werde im Weinbau nur auf einer kleinen Fläche direkt unterm Rebstock eingesetzt. «Viele Betreiber benutzen mittlerweile keine Herbizide mehr und regulieren das Unkraut mechanisch», schreibt Schneider.

In neuen Bioaktionsprogrammen werde Landwirten die Umstellung auf biologische Landwirtschaft nahe gebracht. «Chemische Alternativen zu Glyphosat werden jedoch nicht beworben.» Ohnehin seien keine chemischen Alternativen bekannt, die «Glyphosat 1:1 ersetzen könnten». Allerdings seien bereits Maschinen auf dem Markt, die Unkraut thermisch oder mechanisch beseitigen. Zudem sei eine Kombination zwischen chemischer und mechanischer Unkrautvernichtung möglich.

(L'essentiel)