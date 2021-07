Auto auf Bahnübergang von Zug erfasst

Ein Unfall an einem Bahnübergang in Bartringen hat am Montag gegen 14 Uhr den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Luxemburg-Stadt und Kleinbettingen kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Das teilt die CFL am Montag mit. Wie es zum Unfall kommen konnte wird derzeit von der Polizei untersucht, wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt. Gegen 14.20 Uhr teilte die Eisenbahngesellschaft mit, dass alles getan werde, um die Unfallstelle zu räumen. Nach Polizeiangaben handelte es sich um einen Zug aus Arlon, an Board befanden sich 35 Fahrgäste. Bei dem Unfall wurde laut der Polizeimeldung niemand verletzt.

Ein Video, das den Moment des Zusammenstoßes festhält, zeigt auch, wie die Fahrerin kurz vor Eintreffen des Zuges das Auto verlässt. Es gelingt ihr, sich hinter die Schranke zu flüchten. Bereits am Montagvormittag hat ein Problem mit der Oberleitung einen Zug der CFL in Bettemburg gestoppt. Die Fahrgäste des belgischen Zuges wurden mit Bussen weiter transportiert.

#CFLINFOSALL Suppressions de trains. Bus de substitution.

En raison d'une collision avec un véhicule routier survenu à Bertrange-Strassen, tous les trains entre Luxembourg et Kleinbettingen & Arlon/Bruxelles ont supprimés. Les CFL mettent en place... https://t.co/I5ENpzseZ1 — CFLinfos (@CFLinfos) July 5, 2021

(L'essentiel)