Gefälschte Produkte boomen auch in Luxemburg

Fast jeder zehnte Europäer wurde schonmal Opfer von gefälschten Produkten, so das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Laut der gemeinsam mit der OECD durchgeführten Studie machen Fälschungen 6,8 Prozent der EU-Importe aus. Das sind Produkte im Wert von 121 Milliarden Euro - von Kleidung über Elektronik bis hin zu Spielzeug oder Wein.

«Fast jeder zehnte Europäer (neun Prozent) gab an, schon einmal zum Kauf gefälschter Waren verleitet worden zu sein», so das EUIPO, eine EU-Agentur mit Sitz im spanischen Alicante, in einer Mitteilung. Der Prozentsatz variiert stark zwischen den Mitgliedstaaten: von zwei Prozent in Schweden bis 19 Prozent in Bulgarien. In Luxemburg sollen sieben Prozent der Verbraucher betroffen sein, etwas weniger als der europäische Durchschnitt. Durch den boomenden E-Commerce-Sektor bleibe es weiterhin schwierig, gefälschte Produkte als solche zu erkennen, informiert das EUIPO.

« Zunahme von gefälschten Medikamenten »

Vor allem kann dieser Parallelmarkt «ernsthafte Probleme für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher verursachen», da gefährliche Chemikalien und andere Sicherheitsrisiken auf dem Fälschungsmarkt keine Seltenheit seien. EUIPO-Exekutivdirektor Christian Archambeau weist im aktuellen Kontext der Pandemie auch auf «die Zunahme von gefälschten Medikamenten und Medizinprodukten hin, was ein erschwerender Faktor für die Gesundheit und Sicherheit der Bürger ist.» Der Wert dieses illegalen Handels werde auf vier Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Laut der Studie haben 33 Prozent der Europäer «schon einmal die Echtheit eines gekauften Produktes in Frage gestellt». Gefälschte Produkte werden hauptsächlich auf dem Seeweg transportiert. Eine frühere Studie des EUIPO zeigt, dass wertmäßig 80 Prozent der sichergestellten Container mit gefälschten Produkten in China und Hongkong stehen. Produktfälschungen schaden dabei nicht nur den Verbrauchern, sondern auch der EU-Wirtschaft.

(nc/L'essentiel)