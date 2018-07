Macron kommt für Europa-​​Debatte nach Luxemburg

Xavier Bettel, Premierminister von Luxemburg, und Emmanuel Macron, Präsident der Französischen Republik, werden am 6. September um 17 Uhr im Grand Théâtre de Luxembourg gemeinsam eine Bürgerkonferenz über die Zukunft Europas veranstalten. Die Anwesenden werden Gelegenheit haben über die Frage zu sprechen, wie ihr Europa aussieht.

«Weitere Details werden bald bekannt gegeben», schreibt Xavier Bettel auf seinem Twitter-Account.

Save the Date : De 6. September um 17h00 Auer sinn de franséische President, Emmanuel Macron an ech selwer am Groussen Theater an der Stad fir mat Iech iwwer d'Zukunft vun Europa ze diskutéieren. Detailer geschwënn. pic.twitter.com/lOq3bXipvT