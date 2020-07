«Warum nicht mit 1000 Euro Bußgeld bestrafen?»

Das vergangene Wochenende im Großherzogtum war geprägt von ausufernden Partys, Zusammenkünften und den anschließenden Diskussionen im Netz. «Warum bestrafen wir sie nicht mit Bußgeldern in Höhe von 1000 Euro?», so ein User, der sich über die achtlosen Partygänger ärgerte, während das Coronavirus im Land wieder an Fahrt aufnimmt.

Innerhalb von drei Wochen hat sich die Zahl der aktiven Covid-19-Infektionen im Großherzogtum verzehnfacht. Daher arbeite die Regierung an Plänen, um die Maßnahmen wieder zu verschärfen. Nach dem von der Gesundheitsministerin Paulette Lenert vorgelegten Gesetzentwurf müsse demnach bei Partys oder ähnlichen Zusammenkünften jeder Person «ein Sitzplatz zugewiesen werden». Wenn mehr als 20 Personen zusammen kämen, müsse darüberhinaus ein «Mindestabstand von zwei Metern» eingehalten werden.

Wenn dies nicht möglich ist, würde das Tragen einer Maske obligatorisch. Die strengen Maßnahmen könnten dann auch für private Feiern gelten. «Die Polizei wird die Kontrollen im Bezug auf die Hygienevorschriften verstärken», kommentierte das Ministerium für Innere Sicherheit gegenüber L'essentiel. Die aktuellen Sanktionen bleiben «in Kraft», eine Erhöhung der Bußgelder ist also vorerst nicht geplant.

(Thomas Holzer/L'essentiel)