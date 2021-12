Auch Super 98 wird noch in diesem Jahr teurer. Nachdem am Dienstag bereits der Preis für Super 95-Benzin gestiegen ist, wird ab Donnerstag auch Super 98 teurer, wie das Energieministerium am Mittwoch mitteilt.

Ab Donnerstag, 0 Uhr, wird an den Tankstellen in Luxemburg demnach 1,52 Euro für den Liter Super 98 abgerufen. Das entspricht einer Preiserhöhung um 1,3 Cent.

Die Preise für Diesel und Super 95 bleiben von der Preiserhöhung unberührt.

(pp/L'essentiel)