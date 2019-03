Vereinigung warnt vor Krediten aus Belgien

«In 54 Prozent der Fälle von Überschuldung haben die Menschen mehrere Kredite aufgenommen, darunter mindestens einen in Belgien», sagte Christian Schumacher von der Sozialmedizinischen Liga in Luxemburg. An seine Abteilung können sich Bürger wenden können, die Schwierigkeiten bei der Rückzahlung ihrer Schulden haben. Mit der Möglichkeit, wieder finanziell zu gesunden.

Warum Belgien? «Attraktive Anzeigen bestimmter Kreditinstitute landen in vielen Briefkästen», sagt Schumacher und ergänzt: «Während die luxemburgischen Banken oft den Zugang zu Krediten verweigern, sind diese belgischen Kreditvermittler in vielen Fällen sehr großzügig bei Auszahlungen.» Das liege daran, dass sich die Geldhäuser im Großherzogtum vor Vertragsabschluss einen Einblick in die finanzielle Situation des Kunden verschaffen.

«Oft werden von den Banken in Belgien Kredite auch an Menschen ausgezahlt, die in finanziellen Nöten stecken und schon mehrere Kredite abbezahlen müssen», beobachtet Schumacher. Bei einem Zinssatz von etwa zehn Prozent und erheblichen Kontoführungsgebühren könnten diese Kredite rasch Schwierigkeiten nach sich ziehen. «Es ist letztendlich mehr eine moralische Frage, als eine rechtliche. Diese Banken verdienen mit Menschen Geld, die nicht mehr aus der Schuldenfalle herauskommen», so Schumacher weiter. Er fordert daher, dass die Bürger seitens der Politik besser über das Thema informiert werden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)