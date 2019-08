Nehmen wir zu viele Medikamente?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Anteil von Generika – also Nachahmerprodukten von Arzneimitteln, deren Patent abgelaufen ist, ist auf dem luxemburgischen Markt innerhalb von fünf Jahren deutlich gestiegen. «Um 72 Prozent», wie der Gesundheitsminister Etienne Schneider sowie der Minister für soziale Sicherheit, Romain Schneider, am Dienstag mitgeteilt haben. Im Jahr 2018 wurden im Großherzogtum 35 Millionen Generika konsumiert, verglichen mit 20 Millionen fünf Jahre zuvor.

Verglichen mit anderen europäischen Ländern ist der Verbrauch in Luxemburg noch recht niedrig. Der Anteil der Generika im Gesundheitssektor beläuft sich auf 85 Prozent im Vereinigten Königreich, auf 80 Prozent in Deutschland und auf zwölf Prozent im Großherzogtum. «Luxemburg konsumiert sieben mal weniger als der europäische Durchschnitt», räumt Etienne Schneider ein.

Umsatz mit Generika mehr als verdoppelt

«Der Anteil an verschriebenen und erstatteten Generika hält sich in Luxemburg in Grenzen», sagt Romain Schneider. Und: «Die geringe Duchschlagskraft dieser Medikamente auf dem luxemburgischen Markt macht eine allgemeine Substitutionspraxis nicht erforderlich». Derzeit sind vor allem die Behandlungen von Geschwüren, Magen-Reflux-Erkrankungen und Depressionen betroffen.

Dennoch: Der Umsatz mit Generika in Luxemburg ist innerhalb von fünf Jahren um 55 Prozent gestiegen. Von 7,9 Millionen Euro im Jahr 2013 auf 12,1 Millionen Euro im Jahr 2018. Gleichzeitig stieg der Umsatz für den gesamten Pharmasektor um «nur» fünf Prozent auf 215 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

(nc/L'essentiel)