Sternschnuppe fegt über das Großherzogtum

Gros bolide ce matin Nord #Lorraine 13/10/2019 - 6h50m14s LT enregistré par la allsky caméra BOAM de Marco #Chalignyhttps://t.co/ufQV4WqpnS pic.twitter.com/62q6OktZPx — BOAM (@BOAM_meteore) October 13, 2019

Wer es am vergangenen Sonntag, dem 13. Oktober 2019, früh aus dem Bett schaffte, konnte eine besonders helle Sternschnuppe am Himmel von Luxemburg und der Großregion beobachten. Sie war «fast so hell wie der Vollmond», so die société Lorraine d'astronomie.

Nach Angaben der base des observateurs amateurs de météores, einem französischen Netzwerk von Himmelskameras zum Studium von Sternschnuppen und Asteroiden, wurde die Anfangsgeschwindigkeit des rasenden Himmelskörpers auf 27 Kilometer pro Sekunde bei rund 90 Kilometer Höhe bestimmt. Die Endhöhe lag rund 55 Kilomter über Thionville.

(L'essentiel)