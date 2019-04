92 Prozent Pünktlichkeit bei Zügen bis 2024

Zugverspätungen sind ein – oft regelmäßiger – Ärger für viele im Großherzogtum. In einer parlamentarischen Antwort geht Francois Bauch, Minister für Mobilität, auf die Frage von Abgeordneten Jeff Engelen ein, was genau getan wird, um dem Zugausfallproblem der CFL einen «Masterplan» entgegenzusetzen.

Laut der Antwort von Bausch liegen die Hauptgründe für Ausfälle von Zügen mit 32 Prozent in «externen Gründen»: so waren die Streiks der SNCF von April bis Juli 2018 Auslöser für mehr als 2000 Ausfälle, hinzu kamen Zwischenfälle mit Drittpersonen und zudem Vorfälle klimatischen und natürlichen Ursprungs. Der mit 31 Prozent zweitgrößte Grund sei der Einsatz von Rollmaterial. Hinzu kommen Vorfälle mit den Eisenbahninstallationen (10 Prozent) und Ausfälle durch Probleme in anderen Netzen (9 Prozent).

Gründe für Zugausfälle würden in regelmäßigen und klar strukturierten Abläufen kategorisiert, einer betreffenden Abteilung zugeordnet, und analysiert. Ein Aktionsplan «Pénktlechkeet» werde einheitlich von der CFL koordiniert und regelmäßig überprüft. Dieser Aktionsplan wird zudem gespeist mit den Resultaten der vorstehenden Verspätungs- und Ausfallanalysen.

92 Prozent Pünktlichkeit bis 2024

Zudem gehe die CFL verschiedene Projekte an, die konkret unter dem Motto «Quick Wins» stehen: So ist seit September 2018 die Betriebsleitzentrale geöffnet, zudem wurde der Fahrplan 2017 angepasst, es wird an der Optimierung der administrativen Prozesse, wie den Wechsel von Zugpersonal an Bahnhöfen, gearbeitet. Besonderer Optimierungsbedarf liegt in dem überlasteten Belegungsplan des Hauptbahnhofs Luxemburg. Nach und nach sollen Gleise mit Vorrichtungen versehen werden, die es ermöglichen Pannen im Vorfeld zu erkennen, zudem wolle die CFL unter dem Motto «Digital Innovation» mittel- und langfristig von «Spitzentechnologien profitieren».

Das Ziel bis 2024 seien 92 Prozent Pünktlichkeit mit nur 1 Prozent Zugausfällen. Hierzu solle das Zugnetz verbessert werden, mit einer Erweiterung des Hauptbahnhofs Luxemburg, dem Einrichten einer neuen Zuglinie Letzebuerg - Beetebuerg, dem Abbau von Barrieren und der Verlängerung von Bahnsteigen. Zudem sollen Reisende künftig besser und zuverlässiger informiert werden, der Komfort mit 46 Prozent mehr Sitzplätzen erhöht und der Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität verbessert werden. 3850 weitere Parkplätze sollen geschaffen, 24 Bahnhöfe mit Wifi und 28 Bahnhöfe mit beheizten Aufenthaltsgebäuden versehen werden sowie 43 überdachte Fahrradstellplätze entstehen.

(L'essentiel)