Windrad wird wegen totem Rotmilan abgestellt

Nach dem Mäusebussard gilt der Rotmilan als die Greifvogelart, die, bedingt durch besonders ausdauernde Flüge, am häufigsten an Windkraftanlagen zu Tode kommt. So jüngst geschehen in Luxemburg. Wie die Naturschutzorganisation Natur&Ëmwelt berichtet, sind «zum wiederholten Male die Überreste eines Rotmilans am Fuße einer Windkraftanlage des Windparks Weiler gefunden worden». Spaziergänger hatten die Mitarbeiter von Natur&Ëmwelt am Mittwoch informiert, nachdem sie den toten Vogel etwa zehn Meter von der Windkraftanlage entfernt auf dem Boden entdeckt haben.

«Durch die eindeutigen Verletzungen des Tieres sowie die geringe Distanz zum Windrad ist anzunehmen, dass das Tier von den Rotorblättern durchtrennt wurde», heißt es in einer Pressemitteilung. Auch im vergangenen Jahr seien dort Überreste eines Rotmilans gefunden worden.

Der Rotmilan ist eine der wichtigsten Brutvogelarten Mitteleuropas. Etwa 15.000 Brutpaare, was 70 Prozent des weltweiten Rotmilan-Bestandes entspricht, brüten hier. «Deshalb haben Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgien eine besondere Verantwortung für den Erhalt dieser Art in Europa», so Natur&Ëmwelt weiter.

Anlage bis auf Weiteres abgeschaltet

«Es handelt sich bei dem gefundenen Tier höchstwahrscheinlich um ein Elternteil einer nahegelegenen Brut. Dem verwitweten Milan wird es alleine kaum gelingen, seine Jungvögel durchzufüttern, sodass es nicht bei einem toten Milan bleiben wird. Da sich unweit des Fundortes im Windpark Weiler ein Rotmilan Brutpaar angesiedelt hat, sind auch diese Tiere, solange die Anlage dreht, gefährdet.»

Das Umweltministerium hat unterdessen bei der Centrale ornithologique einen detaillierten Bericht zur Aufklärung des Vorfalls angefordert und die Natur- und Forstverwaltung beauftragt, Ermittlungen aufzunehmen. Der Betrieb der Anlage unterliege strikten Auflagen, beispielsweise müsse dafür gesorgt werden, die Rotmilane von den Rotoren wegzulocken. Zudem müssten die Anlagen bei Mäh- und Bodenarbeiten unter den Windkraftanlagen, die diese Vögel aufgrund des Nahrungsangebots anziehen, ausgeschaltet werden.

Der Betreiber hat bis auf Weiteres die gesamte Anlage heruntergefahren, heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums.

(fj/L'essentiel)