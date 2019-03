Dieselpreis fällt zum ersten Mal in diesem Jahr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Aufatmen an der Zapfsäule: Der Dieselpreis geht zum Donnerstag zum ersten Mal in diesem Jahr zurück. Zuvor kannte die Preisentwicklung nur eine Richtung: nach oben. Ab Donnerstag kostet der der Liter dann 1,086 Euro und ist damit 1,5 Cent günstiger als in den Tagen zuvor. Die Benzinpreise ändern sich vorerst nicht.

(L'essentiel)