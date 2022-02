«Die Stabilität und Sicherheit Europas sind in Gefahr»

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat sich am Donnerstagmorgen zum Einmarsch Russlands in die Ukraine geäußert. «Heute ist ein düsterer und trauriger Tag, die Stabilität und die Sicherheit Europas sind in Gefahr», sagte der Staatschef. In den vergangenen beiden Monaten hätten sich die EU-Länder und Verbündeten in der Nato um Deeskalation bemüht. Dennoch habe Russland den Weg der Waffen gewählt – eine Entscheidung, die Bettel auf das Schärfste verurteilte.

Wie er weiter erklärte, habe die EU rasch Sanktionen auf den Weg gebracht. So seien Finanzinstrumente aus Russland sowie Importe in die EU aus dem Donbass verboten worden. Zudem würden die Personen, die für den Angriff verantwortlich sind, persönlich sanktioniert.

Man wolle nun einen Waffenstillstand erreichen und den Menschen in der Ukraine helfen. Um die Energieversorgung im Großherzogtum sicherzustellen, habe die Regierung ein Treffen mit den Versorgern für Montag angesetzt.

(sw/L'essentiel)