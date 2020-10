Luxemburg meldet positiv getestete Grenzgänger

Seit Ende August fließen positiv getestete Grenzgänger nicht mehr in die Statistik des Großherzogtums ein. Dennoch meldet das Land positiv getestete Grenzpendler an seine Nachbarländer. So macht die Regionale Gesundheitsagentur (Agence Régionale de Santé, ARS) in Grand Est keinen Hehl daraus, dass vom 21. bis 27. September 51 grenzüberschreitende Fälle von Covid-19 an die Region Grand Est gemeldet wurden. In derselben Woche wurden 460 Einwohner positiv getestet.

Das Verschweigen der positiven Fälle aus den Nachbarländern hat einen einfach Grund: Luxemburg will vermeiden, für seine Massentests mit Restriktionen im Ausland bestraft zu werden, etwa durch die Einstufung als Risikogebiet und sie damit verbundenen Reisewarnungen. «Die sehr breit angelegte Screening-Strategie wird sich nicht ändern», heißt es aus dem Gesundheitsministerium, «Nicht-Einwohner werden weiterhin eingeladen, sich testen zu lassen. Und die Politik der Regierung berücksichtigt diese».

« Grenzüberschreitende Fälle werden täglich ausgetauscht »

Vergangenen Freitag gab Gesundheitsministerin Paulette Lenert auf. Transparenz und Methodik zahlten sich nicht aus. Aber während Luxemburg diskret bleibt, informiert es weiterhin seine Nachbarn. «Grenzüberschreitende Fälle werden täglich nach einem gemeinsamen und sicheren Verfahren ausgetauscht», erklärt die ARS, die Luxemburg in derselben Woche über neun positive Fälle und zwei Kontaktfälle informiert hat.

Auf belgischer Seite erklärt Sciensano, dass die luxemburgischen Fälle «direkt in die Datenbanken integriert» würden, man aber zu viel Arbeit habe, um sie zu differenzieren. Unabhängig davon, ob sie Grenzgänger sind oder nicht, verzeichnete die Provinz Luxemburg vom 21. bis 27. September 214 Fälle. Was die Beschränkungen betrifft, so wurden zwar einige im August aufgehoben, viele wurden jedoch wieder in Kraft gesetzt. Doch auch ohne Grenzgänger wurden in einer Woche die 50 Fälle pro 100.000 Einwohner überschritten.