Dieschbourgs Beliebtheit ist im freien Fall

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jean Asselborn wird nach wie vor als der sympathischste Politiker in Luxemburg wahrgenommen. Der Außenminister und LSAP-Politiker führt mit einem Score von 85 Prozent zum elften Mal die Popularitätsrangliste an. Dahinter folgen Premierminister Xavier Bettel (DP, 78 Prozent) und Romain Schneider, Minister für Landwirtschaft und soziale Sicherheit (LSAP, 59 Prozent). Das zeigt die aktuelle Meinungsumfrage Politmonitor, die von Luxemburger Wort und RTL bei TNS Ilres in Auftrag gegeben wurde.

Schneider übernahm den Platz auf dem Podium von Mars Di Bartolomeo, der ins Europaparlament wechselte. Bettel lag bei der vorangegangenen Umfrage noch auf Platz drei. Die Top Ten der beliebtesten Politiker komplettieren Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP), LSAP-Fraktionschef Alex Bodry, Finanzminister Pierre Gramegna (DP), Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng), der frühere CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler und dessen Parteikollege Felix Eischen. Der ADR-Politiker Gast Gibéren, Energieminister Claude Turmes und Mobilitätsminister François Bausch teilen sich Platz zehn.

Umweltministerin verliert 18 Prozentpunkte

Den größten Popularitätsschub verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten Sam Tanson, die mit einem Plus von acht Prozentpunkten als einzige Spitzenkraft der Grünen zulegen konnte. Steil bergab ging es hingegen für ihre Parteikollegin Carole Dieschbourg. Ihrer Beliebtheit setzte offenbar die Affäre um den ehemaligen Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini stark zu. Für die Umweltministerin ging es um 18 Prozentpunkte nach unten. Bei der Umfrage im Mai hatte sie noch einen Score von 70 Prozent und belegte den siebten Platz. Innenministerin Taina Bofferding landete bei ihrem ersten Polit-Monitor mit 48 Prozent Zustimmung auf einem respektablen 13. Platz. In puncto Kompetenz sehen die Luxemburger im Oktober 2019 Asselborn vor Bettel, Étienne Scheinder und Gramegna.

(sw/L'essentiel)