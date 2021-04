«Die Situation in Indien ist beängstigend»

Als sie am 18. März nach Indien flog, rechnete die indisch-luxemburgische Schauspielerin Niharica Raizada nicht damit, eine so schwerwiegende Gesundheitskrise erleben zu müssen. «Die Situation in Indien ist wirklich beängstigend. Es gibt keinen Platz im Krankenhaus, es fehlt an Sauerstoff und Impfstoffen», erzählt sie L'essentiel.

Die indische Variante des Coronavirus greife auch Kinder an, was bisher nicht der Fall gewesen sei. «Es gibt sogar acht- bis neunmonatige Babys mit Lungenproblemen», sagt Raizada, die auch ausgebildete Kardiologin ist und seit Beginn der Coronakrise als Medizinerin in Bombay tätig ist. Nach Ansicht der jungen Frau leidet das indische Gesundheitssystem akut unter einer mangelhaften Infrastruktur und fehlenden Ressourcen. «Und Privatkliniken kann sich so gut wie niemand leisten», erklärt sie.

«Capitani» wartet in Luxemburg

Das alltägliche Leben sei in Indien auf den Kopf gestellt. Einkaufen ist nur noch zwischen 7 und 11 Uhr morgens möglich, der öffentliche Nahverkehr stehe still. Die Bürger, so die 31-Jährige weiter, «respektieren aber im Allgemeinen die Regeln». Als sie in Nordindien ankam, habe sie mit den Dreharbeiten zu einem Film begonnen. Rasch seien die Arbeiten jedoch gestoppt worden – doch die Schauspielerin hatte die Möglichkeit, wieder als Kardiologin zu arbeiten. «Ich kenne viele Schauspieler, die weniger Glück hatten und seit einem Jahr nichts mehr zu tun haben», sagt sie.

Niharica Raizada pendelt regelmäßig zwischen Indien und Luxemburg. Sie will am 27. Mai ins Großherzogtum zurückkehren, um in der zweiten Staffel der Serie «Capitani» mitzuwirken. «Aber noch ist nichts sicher», so Raizada.

Niharica Raizada pendelt regelmäßig zwischen Luxemburg und Indien.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)