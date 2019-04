Ältere Frau nach Raubüberfall verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine ältere Frau wurde am Samstagnachmittag gegen 17.35 Uhr in der Rue Henri Dunant von einem Unbekannten überfallen. Der Mann stieß die Frau um, entriss ihr gewaltsam die Handtasche und flüchtete anschließend zu Fuß. Die Frau wurde verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Täter soll sich um einen 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben, er hatte einen langen Bart und war schwarz gekleidet.

(L'essentiel)