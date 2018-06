Dieses Mega-​​Feuerwerk wird am Freitag gezündet

«Der anstrengende Teil des Feuerwerks zum Nationalfeiertag ist immer das Aufräumen. Die Arbeit ist schmutzig und es ist die letzte Etappe, wenn das Team wirklich erschöpft ist», sagt Jo André lachend. Der Pyrotechniker arrangiert seit fast 30 Jahren das Feuerwerk in Luxemburg-Stadt.

Für die Feierlichkeiten am Vorabend des Nationalfeiertages an diesem Freitag hat er wieder einmal eine ganz besondere Show zusammengestellt. «Mit Gold- und Silberfinish, das ist mein Markenzeichen», sagt André. An diesem Freitag ab 23 Uhr wird das Feuerwerk 17 Minuten lang den Himmel in 120 Meter Höhe erhellen. Die Stadt gab 135.000 Euro für Feuerwerk und 55.000 Euro für den Sound aus. Die Musik wurde von Jacques Neuen komponiert. «Ich habe es mir nachts immer wieder angehört», sagt André.

Diese Woche waren er und sein Team in den alten Schlachthöfen in Hollerich um die Raketen vorzubereiten und alles auf Lastwagen zu verladen. «15 Tonnen Ausrüstung, darunter fünf Tonnen Sprengstoff. An diesem Freitag um 19 Uhr werden unsere Lastwagen von der Armee zur Ponte Adolphe begleitet.»

(L'essentiel)