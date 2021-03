Auch in Luxemburg werden illegale Partys gefeiert

Ein ganzes Jahr ohne Clubs, ein ganzer Winter ohne Bars. Wie Millionen von Menschen in ganz Europa, müssen auch die Einwohner Luxemburgs aufgrund der Pandemie auf das Nachtleben verzichten. Hierzulande gilt nämlich weiterhin eine Ausgangssperre ab 23 Uhr. Ein harter Schlag für alle Nachtschwärmer, die am Wochenende üblicherweise in den berühmten Party-Vierteln der Hauptstadt unterwegs sind.

Obwohl die geltenden Regeln und Einschränkungen hierzulande allgemein eingehalten werden, gibt es immer wieder illegale Partys – wie es etwa in einem berühmten Lokal in Luxemburg bereits der Fall war. «Die Polizei wurde aber von den Nachbarn informiert und alle Beteiligten mussten eine Strafe zahlen», bestätigt eine von L'essentiel kontaktierte Quelle. «Irgendwann hatten die Leute es satt – besonders diejenigen, die seit Jahren im Nachtmilieu arbeiten. Sie fühlen sich ihrer Rechte beraubt, ihren Job auszuüben. Und ab und zu müssen sie mal die Sau rauszulassen», sagt diese.

Im privaten Umfeld und sogar in Hotels

Um die Regeln zu umgehen veranstalten einige Werbeveranstaltungen oder versammeln sich im privaten Umfeld und sogar in Hotels. «Dafür werden Barfrauen und Köche eingestellt – genau wie für eine richtige Party», erklärt die Quelle. Die Einladungsnachricht würde sich übrigens von Mund zu Mund verbreiten.

So ganz ohne Risiko ist das aber nicht. Denn die Polizei kann jeden Moment auftauchen. «Meistens werden solche Partys von der Nachbarschaft gemeldet», sagt der Insider. Die Polizei bestätigt gegenüber L'essentiel: «Bei einem Anruf wegen nächtlicher Ruhestörung fahren unsere Beamte zum Ort und kontrollieren, ob die Maßnahmen eingehalten werden. Falls dies nicht der Fall ist, greift die Polizei entsprechend ein», heißt es seitens der Polizei.

«Die Einhaltung der Ausgangssperre und der Maßnahmen bei Versammlungen werden insbesondere im Rahmen der allgemeinen Landesüberwachung kontrolliert», so die Kommunikationsabteilung der Polizei.

(Thomas Holzer/L'essentiel)