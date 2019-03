Post verschickt pro Jahr 7 Millionen Plastiktüten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mehr als 200.000 Verbraucher in Luxemburg erreicht die Post pro Woche mit ihrer Reklamesendung «I-Mail». Insgesamt nutzte das Unternehmen Infomail S.A. – eine Tochter der Luxemburger Post, Saint-Paul Luxembourg und Editus – dafür im vergangenen Jahr etwa 6,5 Millionen Plastikverpackungen. Das geht aus einer gemeinsamen parlamentarischen Antwort von Xavier Bettel, Minister für Kommunikation und Medien, und Carole Dieschbourg, Umweltministerin, hervor.

Seit dem Jahr 2014 habe sich die Zahl der Plastiktüten allerdings fast halbiert, da die Anzeigen donnerstags in einer Zeitung eingepackt in die Haushalte geliefert werden. Außerdem, so die Minister, finanziere Infomail zum Teil das Unternehmen Valorlux und damit auch das Recycling. Weil die Post eng mit der Superdreckskëscht zusammenarbeite, würden alle nicht verschickten Reklame-Pakete den Recycling zugeführt.

Auf die Frage des Piraten-Abgeordneten Sven Clement, ob geplant sei, diese Art von Plastikverpackungen zu regulieren, teilen die Minister mit, dass im Rahmen der nationalen «Zero Waste»-Strategie gezielte Aktionen gegen bestimmte Abfallsorten ergriffen werden können.

(sw/L'essentiel)