Ein Spielplatz für die ganze Familie

«Setz deinen Fuß nach rechts und schieb dich nach oben.» Maxime, sieben Jahre alt, hört aufmerksam auf die Anleitung der jungen Frau, während er sich an der Kletterwand versucht. Seine Mutter Paola knipst die ersten Versuche des Bergsteigers und fiebert mit.

Wie Paola und Maxime kamen mehrere hundert Eltern und ihre Kinder in die Arena des Centre National Sportif et Culturel in Kirchberg. Am Sonntag fand der traditionelle Familientag statt. Eine Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit den Sportverbänden organisiert wird.

Neben Sport und Workshops, konnten sich Besucher auch die Gesichter bemalen lassen oder in den Zirkus gehen. Rachida, 39, nimmt das Angebot mit ihren drei Jungs, Kellan (7), Lyes (5) und Massy (10) gerne wahr. «Ich habe das Programm mit L'essentiel entdeckt. Das ist eine super Veranstaltung, damit die Kinder mal was ausprobieren, was sie noch nicht kennen», sagt die Mutter.

(Gaël Padiou/L'essentiel)