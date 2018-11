3000 Luxemburger leiden an Winterdepression

Nach einem langen Sommer ist er da, der Herbst. Und auch wenn die Temperaturen noch nicht ganz dafür sprechen, naht der Winter mit großen Schritten. Während für viele eine Zeit voller Gemütlichkeit und Besinnlichkeit beginnt, bricht für manchen eine schwierige, leidvolle Phase an. Denn schätzungsweise 3000 Luxemburger leiden an einer Winterdepression, so sagt es der Psychologe Dr. Fränz D'Onghia, Direktor des gemeinnützigen Vereins «prévention depression.

Der gemeinnützige Verein Prévention Depression erklärt auf seiner Internetseite die Anzeichen für eine Depression:

1.andauerndes Gefühl von Traurigkeit, Angst oder Leere

2. Lustlosigkeit auch bei Aktivitäten, die sonst Spaß machen

3. Schläfrigkeit, Energielosigkeit und Antriebslosigkeit

4. Appetits- und Gewichtsverlust oder im Gegenteil übertriebenes Essen und Gewichtszunahme

5. Schlafstörungen oder -losigkeit, frühes Erwachen oder Verschlafen

6. Kein oder kaum emotionaler Ausdruck

7. Gefühl von Hoffungslosigkeit, Pessimismus, Schuld, Wehr- und Hilflosigkeit

8. Ruhelosigkeit und leichte Irritierbarkeit

9. physische Probleme wie Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen, chronische Schmerzen

10. Sozialer Rückzug

11. Konzentrationsschwierigkeiten, Schwierigkeiten, sich zu erinnern oder Entscheidungen zu treffen.

12. Gedanken an Tod, Selbstmord, selbstverletzendes Verhalten oder gar Selbstmordversuche



Aber was genau ist eigentlich eine Winterdepression – und was ist der Unterschied zu einer «normalen» Depression? «Vor allem der Schweregrad», sagt Dr. D'Onghia, «die saisonale Depression ist eine leichte Depression, und muss selten medikamentös oder therapeutisch behandelt werden.» Zu unterschätzen sei sie aber trotzdem nicht, denn «sie kann Teil einer anderen Form der Depression sein, der Dystehymie.»

30.000 Luxemburger haben eine Depression

Eine gängige Depression weist mindestens fünf der Symptome auf, die eine klassische Depression ausmachen (siehe Infokasten), und zwar mindestens über einen Zeitraum von zwei Wochen. Bei einer Dysthymie können weniger als fünf Symptome auftreten, dafür leiden Betroffene viel länger darunter, manche sogar über Jahre. Die Winterdepression könne dann ein verstärkendes Element sein. Grundsätzlich sei die Winterdepression aber nur eine Minorität: «In Luxemburg leiden 30.000 Menschen an einer Depression, zehn Prozent davon haben eine saisonal bedingte», sagt D'Onghia.

Diese fünf Mittel helfen gegen schlechte Stimmung im Winter

Auslöser für die Winterdepression ist Lichtmangel: «Wenn es dunkel ist, produziert unser Gehirn Melatonin, das uns müde macht.» Lichtempfindliche Menschen könnten sehr stark darauf reagieren, erklärt der 42-Jährige. So einfach wie die Ursache, so leicht zugänglich sind auch die Hilfsmittel: Allen voran hilft so viel Tageslicht wie möglich. «Gehen Sie in der Mittagspause spazieren, auch die Bewegung an der frischen Luft wirkt verbessernd.» Gute Ernährung sei auch ein Faktor: «Dabei hilft besonders Nahrung, die viel Omega3-Fett enthält, wie Fisch, Trockenfrüchte oder Nüsse, dieses Fett ist ein Energielieferant und wirkt wie ein natürliches Antidepressivum.» Guter Schlaf sei auch nicht zu verachten, entscheidend dabei ist die «Schlaf-Hygiene», also gute Schlafrituale, feste Zeiten, zu denen man ins Bett geht und wieder aufsteht. Und besonders wichtig sei die Pflege von sozialen Kontakten: «Treffen Sie sich mit Freunden und reden sie über ihre Gefühle und Probleme; es ist wichtig, nicht allein zu bleiben.»

Bei einer Winterdepression ist es nicht nötig, Tabletten zu nehmen. Der Psychologe Dr. D'Onghia empfiehlt eher sogenannte Luminotherapiesitzungen, bei denen Betroffene über mehrere Minuten im Licht von speziellen UV-Lampen sitzen.

(sb/L'essentiel)