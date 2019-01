Esch bereitet sich auf die Terror-​​Übung vor

Die Vorbereitungen für die Simulation eines terroristischen Anschlags laufen auf Hochtouren. Mehr als 1000 Menschen wirken am kommenden Samstag bei der Großaktion in Esch/Belval mit. Dafür werden die Straßen rund um die Rockhal zwischen 7 und 20 Uhr abgesperrt. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung will das Staatsministerium die Bevölkerung hinsichtlich der großen Übung beruhigen.

So könnten zwar laute Geräusche wie Schüsse, Explosionen oder Schreie zu hören sein, dennoch «besteht zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit», betont der service de la communication de crise. Unter den etwa 1100 Mitwirkenden werden sich rund 500 aus dem Lycée technique pour professions de santé, sowie 120 Soldaten und Polizeistudenten befinden. «Es sind Freiwillige, niemand wird bezahlt», erklärt Guy Schuller, Leiter des service de la communication de crise.

Des Weiteren werden zur Absicherung des Gebietes rund 130 Polizeibeamte eingesetzt. Sie sollen sicherstellen, dass die Simulation ordnungsgemäß durchgeführt wird. Auch 200 Mitglieder der Rettungsdienste werden vor Ort sein. Autofahrer sollten im Bereich um die Rockhal auf zusätzliche Parkverbotszonen achten. Auch die Buslinien 4, 7 und 15 des CTBT werden in der Nähe der Rockhal umgeleitet. Der Schienenverkehr wird von der Großaktion nicht beeinträchtigt.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)