Lkw-​​Stau an der A4-​​Tankstelle wird zur Gefahr

«Ich habe regelmäßig an der Tankstelle Texaco an der A4 bei Steinbrücken getankt. Aber wenn ich sehe, wie die Lkw sich bis auf die Autobahn stauen, tanke ich mittlerweile lieber woanders», sagt Alan, 39. Die heikle Situation an der Abfahrt zur A4-Tankstelle in Richtung Luxemburg-Stadt veranlasste den LSAP-Abgeordneten Yves Cruchten, den Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, François Bausch, zu fragen, ob es Initiativen gebe, «die Zufahrt zur Tankstelle neu zu organisieren, um den langen Lkw-Rückstau in Zukunft vermeiden zu können». Zudem wollte er wissen, ob die Polizei «regelmäßige Kontrollen durchführe, um gefährliche Situationen zu verhindern».

Laurent Grobet, der für die Texaco-Tankstellen in Belgien und Luxemburg zuständig ist, leugnet die Probleme nicht. «Wir sind uns dessen bewusst und versuchen, den Fluss so gut wie möglich zu steuern. Wir haben Systeme, die dafür sorgen sollen, den Verkehr so reibungslos wie möglich fließen zu lassen. Der Nachteil ist, dass viele Fahrer, die zum Tanken anhalten, die Gelegenheit nutzen, eine Pause einzulegen. Es verursacht sofort Staus, da die Station klein und schnell voll ist. Aber leider sind wir im Rahmen des vom Staat gewährten Konzessionsvertrags auf die Fläche des Grundstücks beschränkt.»

Die Aussagen wurden durch Danielle Frank, der Sprecherin des Transportministeriums, bestätigt. «Es ist keine Erweiterung möglich, aber die Polizei ist regelmäßig vor Ort, um Fahrer zu überprüfen».

(Gaël Padiou/L'essentiel)